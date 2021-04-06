Buzları çözülmeye başlayan Çıldır Gölü'nde mest eden görüntüler | Video

Kışın yüzeyi buzla kaplanan Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün buzları çözülmeye başladı. Göl üzerinde bulunan atlı kızaklar ise kaldırıldı. Buzları çözülen göl havadan görüntülendi.

Denizden bin 959 metre yükseklikteki Kars ile Ardahan illeri arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyinde aralık ayında hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20-25 dereceye kadar düşmesiyle başlayan buzlanma Nisan ayı itibariyle çözülmeye başladı. Buzları çözülmeye başlayan göl üzerinde faaliyet gösteren atlı kızaklar ise kaldırıldı.

Yüzeyi erimeye başlayan Çıldır Gölü'nde atlı kızakların kaldırıldığını ifade eden vatandaşlar, "Baharla birlikte Çıldır Gölü'nün buzları da çözüldü. Gölün tamamında buzlar çözülmüş durumda, bu saatten sonra artık atlı kızakta yapılmaz, atlı kızaklar kaldırılmış, buzun üzerine çıkmak tehlikeli olur" dedi.

Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte buzları çözülen Çıldır Gölü'nün Kütük Ev Bölgesi'nde yerli ve yabancı turistlere atlı kızaklarla hizmet veren kızakçılar, kızaklarını buzun üzerinde kaldırdı. Buzları çözülmeye başlayan Çıldır Gölü havadan görüntülendi.