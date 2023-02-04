Video Yaşam Buzlu yolda kayan servis minibüsü kanala düştü: 2 yaralı | Video
Buzlu yolda kayan servis minibüsü kanala düştü: 2 yaralı | Video

Buzlu yolda kayan servis minibüsü kanala düştü: 2 yaralı | Video

04.02.2023 | 13:21

Aksaray'da buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan servis minibüsü kanala düştü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 10.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5071 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesinden Organize Sanayi Bölgesine giden A.K. idaresindeki servis minibüsü buzlanan yolda kaymaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kazada, araçta bulunan A.E. (22) ile kardeşi H.E. (16) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Buzlu yolda kayan servis minibüsü kanala düştü: 2 yaralı | Video 01:40
Buzlu yolda kayan servis minibüsü kanala düştü: 2 yaralı | Video 04.02.2023 | 13:21
Kapıköy Gümrük Kapısı’nda 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video 01:07
Kapıköy Gümrük Kapısı’nda 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video 04.02.2023 | 11:17
11 ev sahibine 241 bin lira ceza! Gözaltına alındılar | Video 01:05
11 ev sahibine 241 bin lira ceza! Gözaltına alındılar | Video 04.02.2023 | 10:55
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video 00:15
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video 04.02.2023 | 10:46
Adana’nın yükseklerinde kar yağışı; Kozan-Feke yolu trafiğe kapandı | Video 00:59
Adana'nın yükseklerinde kar yağışı; Kozan-Feke yolu trafiğe kapandı | Video 04.02.2023 | 10:20
Çorum’da 4 büyüklüğünde deprem | Video 02:30
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem | Video 04.02.2023 | 10:19
Boşanma aşamasındaki eşini 5 kurşunla vurarak ağır yaraladı | Video 01:08
Boşanma aşamasındaki eşini 5 kurşunla vurarak ağır yaraladı | Video 04.02.2023 | 09:52
İstanbul merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı | Video 00:44
İstanbul merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı | Video 04.02.2023 | 09:50
Konvoy ile yolu trafiğe kapatıp, meşale yakarak halay çektiler | Video 00:45
Konvoy ile yolu trafiğe kapatıp, meşale yakarak halay çektiler | Video 04.02.2023 | 09:24
Küçük çocuğun 3 parmağı kopmuştu! Şişli’de AVM’deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:03
Küçük çocuğun 3 parmağı kopmuştu! Şişli’de AVM'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.02.2023 | 09:28
Ankara’da kar yağışı etkisini artırdı, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 03:05
Ankara’da kar yağışı etkisini artırdı, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 04.02.2023 | 09:08
Son dakika | Başkan Erdoğan: Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz | Video 11:26
Son dakika | Başkan Erdoğan: Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz | Video 03.02.2023 | 21:43
Bakan Murat Kurum’dan 14 Mayıs mesajı: İstanbul’u beceriksizliğe terk etmeyeceğiz | Video 06:38
Bakan Murat Kurum’dan 14 Mayıs mesajı: İstanbul’u beceriksizliğe terk etmeyeceğiz | Video 03.02.2023 | 18:56
SON DAKİKA: Bahçelievler’deki feci kazanın otobüs içi görüntüleri ortaya çıktı! 1 ölü, 5 yaralı 00:44
SON DAKİKA: Bahçelievler'deki feci kazanın otobüs içi görüntüleri ortaya çıktı! 1 ölü, 5 yaralı 03.02.2023 | 18:02
Şişli’de polisi gören şüpheli bonzaiyi sobaya attı | Video 00:57
Şişli'de polisi gören şüpheli bonzaiyi sobaya attı | Video 03.02.2023 | 15:40
TEM otoyolunda ters şeritten giden sürücü kamerada | Video 00:51
TEM otoyolunda ters şeritten giden sürücü kamerada | Video 03.02.2023 | 15:40
Bodrum’da önce hortum çıktı, sonra dolu ve sağanak yağış etkili oldu | Video 04:09
Bodrum'da önce hortum çıktı, sonra dolu ve sağanak yağış etkili oldu | Video 03.02.2023 | 15:17
Osmaniye’de 4.6 büyüklüğünde deprem | Video 01:03
Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem | Video 03.02.2023 | 14:35
‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:56
‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi | Video 03.02.2023 | 14:20
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı | Video 01:18
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı | Video 03.02.2023 | 14:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA