Buzlu yolda kayan servis minibüsü kanala düştü: 2 yaralı | Video
Aksaray'da buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan servis minibüsü kanala düştü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
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