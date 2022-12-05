Cadde ortasında bacağından bıçaklandı, can havliyle kaçıp esnaftan yardım istedi | Video
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Kocaeli’de bir grubun saldırısına uğrayıp bacağından bıçaklanan şahıs can havliyle bölgeden uzaklaşıp esnaftan yardım istedi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.