Cadde ortasında kadının boğazını sıktı, darp etti | Video

Erzurum’da sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle kadını darp eden şahısın görüntüleri mahalleli vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kadının boğazını sıkıp saçından çeken şahıs daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı olan Abdurrahman Gazi mahallesinde ismi bilinmeyen bir şahıs sokak ortasında bir kadını darp etti. Darp ettiği kadının boğazını sıkıp saçını çeken şahısın görüntüleri vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, kadın ise yerden aldığı taşla kendini savunmaya çalıştı. Henüz kadını neden darp ettiği bilinmeyen şahıs ise daha sonra bölgeden uzaklaştı.