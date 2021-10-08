Cadde ortasında silahlı saldırı...Saldırıya uğrayan şahsa dakikalarca kalp masajı yaptı

Van’ın en işlek caddelerinden olan Sıhke Caddesi'nde silahlı saldırıya uğrayan bir şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Van'ın merkez İpekyolu ilçesindeki Sıhke Caddesi'nde saat 10.15 sıralarında meydana geldi. A.S. isimli vatandaş, caddede yürüdüğü sırada bilinmeyen bir sebepten dolayı kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden A.S. olay yerinden hayatını kaybederken, silahlı saldırgan ise kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.