Video Yaşam Cadde ortasında yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada
Cadde ortasında yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada

Cadde ortasında yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada

08.11.2021 | 09:32

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Erzurum’da iki grup bilinmeyen bir nedenle cadde ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı.

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Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Saray Bosna caddesinde akşam saatlerin de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce yumruklar havada uçuştu. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile taraflar güçlükle ayrıldı.

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