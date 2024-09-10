Cadde üzerinde drift atan sürücüye 34 bin 303 TL idari para cezası | Video
İstanbul Esenyurt’ta drift cadde de drif atan sürücüye ve araç sahibine toplam 34 bin 303 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
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