Caddebostan yat limanında tekneler alev alev yandı | Video

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Caddebostan yat limanında elektrik kontağından kaynaklı yangın meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenilirken 6 tekne yangından ötürü kullanılamaz hale geldi.
Yangının meydana geldiği limanda bekçi olarak çalışan Atilla Yalın "Saat 05.00 sularında görev bölgemde duruyordum. Yan taraftaki iş arkadaşımın yerinde olmadığını gördüm. Kulübeden çıkınca baktığımda tekneler alev almıştı. İtfaiye ekiplerimiz sayesinde yangına müdahale edildi. Yaralımız ve can kaybımız yok. Yangının sebebi elektrik kontağı olduğu belirtildi. Şu ana kadar 6 teknemiz yandı." dedi.