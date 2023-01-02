Video Yaşam Caddebostan yat limanında tekneler alev alev yandı | Video
Caddebostan yat limanında tekneler alev alev yandı | Video

Caddebostan yat limanında tekneler alev alev yandı | Video

02.01.2023 | 08:53

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Caddebostan yat limanında elektrik kontağından kaynaklı yangın meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenilirken 6 tekne yangından ötürü kullanılamaz hale geldi.

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Yangın sabah saat 05.00 sıralarında Kadıköy Caddebostan yat limanında meydana geldi. İddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede dumanların yükseldiği tekneler bir anda alev topuna döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda çevre ilçelerden itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan teknelere müdahale ederken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangının diğer teknelere sıçramaması için tekneler güvenli bölgeye çekildi. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 6 teknenin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Yangının meydana geldiği limanda bekçi olarak çalışan Atilla Yalın "Saat 05.00 sularında görev bölgemde duruyordum. Yan taraftaki iş arkadaşımın yerinde olmadığını gördüm. Kulübeden çıkınca baktığımda tekneler alev almıştı. İtfaiye ekiplerimiz sayesinde yangına müdahale edildi. Yaralımız ve can kaybımız yok. Yangının sebebi elektrik kontağı olduğu belirtildi. Şu ana kadar 6 teknemiz yandı." dedi.

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