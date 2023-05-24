Caddede drift atan magandalar "Yaptıklarım için pişman değilim” | Video 24.05.2023 | 11:05 İstanbul'da düğün konvoyunda yol kapatıp drift atan magandalar, binlerce lira ceza yedikten sonra “yaptıklarım için çok pişman değilim” diyerek video çekmesi bu kadarına da pes dedirtti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz gün Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunda yolu kapatan trafik magandaları, drift yaparak trafiği tehlike atıp çektikleri videoları da sosyal medya hesaplarında paylaştı. Konu ile ilgili çalışma başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı incelemelerde şahısların Gölkem G. ve Fırat B. Olduğunu tespit etti. Drift yaparak trafiği tehlikeye sokak magandalara trafiği tehlikeye attıkları için 60 bin TL idari para cezası uygulanırken ehliyetlerine el konuldu.Öte yandan magandalar polis merkezi çıkışında çektikleri videoda ise ceza makbuzunu göstererek 'yaptıklarımız için çok pişman değilim' diye yeni bir video çekip paylaşımları da bu kadarına pes dedirtti.