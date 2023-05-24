Caddede drift atan magandalar "Yaptıklarım için pişman değilim” | Video
İstanbul'da düğün konvoyunda yol kapatıp drift atan magandalar, binlerce lira ceza yedikten sonra “yaptıklarım için çok pişman değilim” diyerek video çekmesi bu kadarına da pes dedirtti.
Öte yandan magandalar polis merkezi çıkışında çektikleri videoda ise ceza makbuzunu göstererek 'yaptıklarımız için çok pişman değilim' diye yeni bir video çekip paylaşımları da bu kadarına pes dedirtti.
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