Caddede yürürken başıboş köpeğin saldırısına uğradı: O anlar kamerada | Video 10.01.2025 | 12:00 Bursa’da bir kişi yürüdüğü esnada yol kenarında fark etmediği başıboş köpek tarafından saldırıya uğradı. O anlar kameraya anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Bir kişi cadde yürüdüğü esnada yol kenarındaki köpeği fark etmedi. Tedirgin olan köpek aniden saldırıya geçince panikleyen vatandaş koşarak kaçtı. O anlar park halindeki bir aracın araç içi kamerasına anbean yansıdı.