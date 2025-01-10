Caddede yürürken başıboş köpeğin saldırısına uğradı: O anlar kamerada | Video
Bursa’da bir kişi yürüdüğü esnada yol kenarında fark etmediği başıboş köpek tarafından saldırıya uğradı. O anlar kameraya anbean yansıdı.
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