Caddeler laleler ile donatıldı, oluşan görsel şölen dikkat çekti | Video
Tokat'ta caddeler laleler ile süslendi oluşan görsel şölen dikkat çekti.
"LALELERİN BURAYA ÇOK RENK KATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Lalelerin şehre güzellik kattığını belirten Dilara Yıldız, "Lalelerin buraya çok renk kattığını düşünüyorum. Tokat'ımız Daha da renklenmiş ve güzelleşmiş mutlu oldum. Ben de çiçekleri çok severim, böyle renkli çiçekler de her zaman tercihim olmuştur. Lalelerin renkleri de şehre ayrı bir güzellik katmış" dedi.
"HEPSİNİN AYRI RENKLERDE OLMASI DA GÜZEL OLMUŞ"
Lalelerin şehre güzellik kattığını belirten Taner Kılkan," Tokat için güzel bir çalışma olmuş. Görselliği çok güzel, hepsinin ayrı renklerde olması da güzel olmuş. Böylesi çalışmalarında devamının gelmesini isterim.
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