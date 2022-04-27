Video Yaşam Caddelerde para topluyordu, suçüstü yakalandı | Video
Caddelerde para topluyordu, suçüstü yakalandı | Video

Caddelerde para topluyordu, suçüstü yakalandı | Video

27.04.2022 | 12:23

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Beyoğlu İlçesi’nde araçlarını sokak ve caddelere park etmek isteyen vatandaşlardan ücret talep eden değnekçi suçüstü yakalandı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçesi'nde "Korsan Otoparkçılık - Değnekçilik" operasyonu düzenledi. Gümüşsuyu Caddesi üzerinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlardan ücret talep ettiği belirlenen B.S. isimli değnekçi, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. B.S. hakkında "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" gereğince adli işlem yapıldı.

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