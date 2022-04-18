Caddelerin kesiştiği kavşaktaki kazalara, esnafın tepkisine neden oldu: “Haftada en az 5 kaza oluyor” | Video
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde, iki caddenin birleştiği kavşakta meydana maddi hasarlı kaza, bölgedeki esnafın tepkisine neden oldu. Kavşakta kazasız gün geçmediğini belirten esnaf, yetkililerin önlem alması gerektiğini söyledi.
"HAFTADA EN AZ 5 KAZA OLUYOR"
Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, kazanın meydana geldiği yerde işyeri bulunan Naim Demirtaş isimli vatandaş "Buraya acilen önlem alınması gerekmektedir. Buradan kim sorumluysa görevini yapmalıdır. Haftada en az 5 kaza meydana geliyor. Kaza yapan araçlar işyerimize de zarar veriyor. Yetkilileri bu kazaların önüne geçilebilmesi için önlem almaya çağırıyorum" dedi.