Çadırdaki depremzedeler duygularını SABAH TV'ye anlattı | Video

Kahramanmaraş merkezli deprem, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden en fazla etkilenen Hatay enkaza döndü. Canlar verildi, evler harabeye döndü, dükkanlar yıkıldı. Hatay'da yaşanan deprem sonrası evini kaybeden ve çadırda yaşamaya başlayan ailenin misafiri olduk. Biz sorduk onlar anlattı...