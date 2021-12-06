Video Yaşam Çadırlı serada suçüstü yakaladılar! Saksılara ekilmiş halde bulundu...
Çadırlı serada suçüstü yakaladılar! Saksılara ekilmiş halde bulundu...

Çadırlı serada suçüstü yakaladılar! Saksılara ekilmiş halde bulundu...

06.12.2021 | 17:11

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İstanbul’da bir uyuşturucu serasına baskın yapıldı. Saksılar içerisinde 16 Kök Hint Keneviri, uyuşturucu madde yetiştiriciliğinde kullanılan çadır, termometre, ışıklandırma cihazı, vantilatör ve havalandırma makinesi ele geçirildi.

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