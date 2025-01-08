Çakarlı araçla dolaşan sürücüye 138 bin lira ceza | Video 08.01.2025 | 12:27 Tekirdağ Şarköy'de çakarlı araçla dolaşan bir sürücüye toplam 138 bin 172 TL idari para cezası kesildi, sürücü belgesi ve aracı geçici olarak trafikten men edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 07 Ocak 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, çakarlı bir aracın dolaştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, çakarlı aracı ve sürücüsü C.E.'yi tespit etti. Yapılan işlemler neticesinde araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 maddesi gereğince 138 bin 172 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınırken, araç da 30 gün süreyle trafikten men edildi.