Video Yaşam Çakarlı araçla dolaşan sürücüye 138 bin lira ceza | Video
Çakarlı araçla dolaşan sürücüye 138 bin lira ceza | Video

Çakarlı araçla dolaşan sürücüye 138 bin lira ceza | Video

08.01.2025 | 12:27

Tekirdağ Şarköy'de çakarlı araçla dolaşan bir sürücüye toplam 138 bin 172 TL idari para cezası kesildi, sürücü belgesi ve aracı geçici olarak trafikten men edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 07 Ocak 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, çakarlı bir aracın dolaştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, çakarlı aracı ve sürücüsü C.E.'yi tespit etti. Yapılan işlemler neticesinde araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 maddesi gereğince 138 bin 172 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınırken, araç da 30 gün süreyle trafikten men edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çakarlı araçla dolaşan sürücüye 138 bin lira ceza | Video 00:10
Çakarlı araçla dolaşan sürücüye 138 bin lira ceza | Video 08.01.2025 | 12:27
36 yaşındaki iki çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu | Video 01:42
36 yaşındaki iki çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu | Video 08.01.2025 | 12:04
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı: 2 yaralı | Video 00:47
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı: 2 yaralı | Video 08.01.2025 | 11:28
Sokak ortasında av tüfeğiyle böyle vurdu! O anlar kamerada | Video 00:42
Sokak ortasında av tüfeğiyle böyle vurdu! O anlar kamerada | Video 08.01.2025 | 11:25
Demir dubaya çarpıp yerinden söktü, yoluna devam etti | Video 00:37
Demir dubaya çarpıp yerinden söktü, yoluna devam etti | Video 08.01.2025 | 10:52
Ücreti IBAN ile göndereceğim diyen market dolandırıcısı yakalandı | Video 01:36
"Ücreti IBAN ile göndereceğim" diyen market dolandırıcısı yakalandı | Video 08.01.2025 | 10:52
Zorla bindirildiği araçta tecavüze uğrayan kadın yaşadıklarını anlattı | Video 02:24
Zorla bindirildiği araçta tecavüze uğrayan kadın yaşadıklarını anlattı | Video 08.01.2025 | 10:51
Eşini öldürüp 500 kilometre yol katetti | Video 01:09
Eşini öldürüp 500 kilometre yol katetti | Video 08.01.2025 | 10:29
Husumetlisini silahla böyle yaraladı | Video 00:57
Husumetlisini silahla böyle yaraladı | Video 08.01.2025 | 10:29
Borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla öldürüp, intihar etti | Video 01:13
Borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla öldürüp, intihar etti | Video 08.01.2025 | 10:29
Talaşların altından 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi | Video 01:05
Talaşların altından 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi | Video 08.01.2025 | 10:14
114 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı | Video 00:41
114 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı | Video 08.01.2025 | 09:46
Kuduz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk: Beni ısırmayacağını düşünmüştüm ama aniden saldırdı! | Video 05:41
Kuduz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk: "Beni ısırmayacağını düşünmüştüm ama aniden saldırdı!" | Video 08.01.2025 | 09:29
Bartın’da bir garip kaza: İki aracın sürücüsü de olay yerinden kaçtı | Video 02:32
Bartın'da bir garip kaza: İki aracın sürücüsü de olay yerinden kaçtı | Video 08.01.2025 | 09:13
Rize’de 2 kişinin öldüğü PTT binasındaki saldırı anı kamerada | Video 03:24
Rize'de 2 kişinin öldüğü PTT binasındaki saldırı anı kamerada | Video 08.01.2025 | 09:12
Alevler içinde kalan araçta hayatını kaybeden adamın kendini yaktığı ortaya çıktı | Video 03:33
Alevler içinde kalan araçta hayatını kaybeden adamın kendini yaktığı ortaya çıktı | Video 08.01.2025 | 09:12
Metrobüs durağında havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı | Video 02:02
Metrobüs durağında havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı | Video 08.01.2025 | 08:32
Bartın’da bir garip kaza: İki aracın sürücüsü de olay yerinden kaçtı | Video 02:32
Bartın'da bir garip kaza: İki aracın sürücüsü de olay yerinden kaçtı | Video 08.01.2025 | 08:31
Jandarmanın yakaladığı araç hırsızı, jandarma aracını da çalıp kaçtı | Video 01:40
Jandarmanın yakaladığı araç hırsızı, jandarma aracını da çalıp kaçtı | Video 08.01.2025 | 08:31
Hamile eşini öldüren sanığa bebeğin ölümü sebebiyle suç duyurusu | Video 00:53
Hamile eşini öldüren sanığa bebeğin ölümü sebebiyle suç duyurusu | Video 08.01.2025 | 08:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA