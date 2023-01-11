Çakarlı sürücüye ceza | Video

İstanbul’da aracına usülsüz bir şekilde çakar-siren tertibatı takan sürücüye iki bin 250 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; bir aracın sürücüsünün usülsüz bir şekilde çakar-siren tertibatı kullandığını tespit etti. A.F. isimli sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun farklı maddelerinden toplamda iki bin 250 lira cezai işlem uygulandı ve araçtaki çakar tertibatı söktürüldü.