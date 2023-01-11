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OTOMATİK OYNAT
00:15
Çakarlı sürücüye ceza | Video 11.01.2023 | 09:08
01:15
Çiğ köfte dürüm içinde nezarethaneye uyuşturucu sevkiyatı | Video 11.01.2023 | 09:06
01:27
FETÖ'nün güncel yapılanmasına şafak operasyonu | Video 11.01.2023 | 08:44
02:47
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Tekirdağ'da feci kaza! Mikserin altında kalan yaya kurtarılamadı | Video 11.01.2023 | 08:43
01:08
Maltepe’de gecekondu yangını: Alevler geceyi aydınlattı | Video 11.01.2023 | 08:44
03:54
Tokat'ta iş hanı çatısında yangın | Video 10.01.2023 | 16:08
01:17
04:13
Platonik aşık, başkasıyla görünce havai fişekle saldırdı! | Video 10.01.2023 | 16:39
01:49
Yunanistan sınırında uyuşturucu tacirlerine darbe | Video 10.01.2023 | 16:14
05:59
02:53
Sarıyer'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı | Video 10.01.2023 | 15:54
02:08
Malatya merkezli üç ilde bahis operasyonu: 21 gözaltı | Video 10.01.2023 | 15:54
01:48
KADEM Kadın Destek Merkezi İstanbul'da açıldı | Video 10.01.2023 | 15:42
01:43
Uyuşturucu baronlarına ve servetlerine operasyon | Video 10.01.2023 | 14:33
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İstanbul’da aracına usülsüz bir şekilde çakar-siren tertibatı takan sürücüye iki bin 250 lira ceza kesildi.