Çakarlı trafik magandası gözaltına alındı | Video

İstanbul’da kullandığı araca çakar takarak tehlikeli manevralar yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren trafik magandası, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındı. Trafik magandasına ve aracın sahibine dört bin 73 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye İlçesi'nde kullandığı bir araca çakar takarak seyir halindeyken tehlikeli manevralar yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsü B.Ç.'yi gözaltına aldı.

B.Ç. isimli trafik magandasına ve aracın sahibine Karayolları Trafik Kanunu'nun "Işıklı veya Sesli Uyarı İşareti Veren Cihazları Mevzuatta İzin Verilmeyen Araçlara Takmak ve Kullanmak" ve "Görüşü Engelleyecek Süs, Aksesuar-Film Cam Kullanmak" maddelerinden toplamda dört bin 73 lira idari para cezası kesildi. Araçtaki çakar tertibatı söktürüldü.