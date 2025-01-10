Çakıl yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayıp böyle devrildi: İki kişinin saniyelerle kurtuluşu kamerada | Video 10.01.2025 | 09:30 Hatay’da çakıl yüklü hafriyat kamyonunun virajı alamayıp devrildiği ve çakılların döküldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede seyir halde giden çakıl yüklü hafriyat kamyonu, virajı alamayınca devrildi. Devrilen hafriyat kamyonunda bulunan çakıllar yola döküldü. Kazada şoför yaralanırken vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kamyon şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahalesinin ardından yaralı şoför hastaneye kaldırıldı. Yola dökülen çakılların temizlenmesinin ardından yol tekrardan kullanıma açıldı.Kamyonun virajı alırken devrilip bütün çakılların yola döküldüğünü söyleyen vatandaş Ahmet Okşar, "Yolda duruyordum ve sonra benzin almak için istasyona girerken damperi açık olan kamyonu gördüm. Kamyon virajı alamayınca devrildi. Kamyon sürücüsü damperi açık olduğunu unutunca virajı alırken yan devrildi ve çakıllarda yere döküldü. Şoför hafif yaralı olduğunu gördük ama çok yaklaşamadık. Yol bir süre boyunca kapalı kaldı. Bir süre sonra kaza yerindeki çakıllar temizlenerek yol tekrardan açıldı" dedi.Şoför damperini açık unutunca kamyonun devrildiğini ifade eden vatandaş Hasan Güngör, "Ben aracıma benzin almak için istasyonda beklerken hafriyat kamyonun yukarıdan geldiğini gördüm. Şoför damperi açık unutunca yana devrildi ve bütün çakıllar yola serildi. Aracıma binip gittim. Yetkililer gelip olayı çözüme kavuşturmuş diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.