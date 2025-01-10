Çakıl yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayıp böyle devrildi: İki kişinin saniyelerle kurtuluşu kamerada | Video
Hatay’da çakıl yüklü hafriyat kamyonunun virajı alamayıp devrildiği ve çakılların döküldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"BENZİN ALMAK İÇİN İSTASYONA GİRERKEN DAMPERİ AÇIK OLAN KAMYONU GÖRDÜM VE VİRAJI ALAMAYINCA DEVRİLDİ"
Kamyonun virajı alırken devrilip bütün çakılların yola döküldüğünü söyleyen vatandaş Ahmet Okşar, "Yolda duruyordum ve sonra benzin almak için istasyona girerken damperi açık olan kamyonu gördüm. Kamyon virajı alamayınca devrildi. Kamyon sürücüsü damperi açık olduğunu unutunca virajı alırken yan devrildi ve çakıllarda yere döküldü. Şoför hafif yaralı olduğunu gördük ama çok yaklaşamadık. Yol bir süre boyunca kapalı kaldı. Bir süre sonra kaza yerindeki çakıllar temizlenerek yol tekrardan açıldı" dedi.
"ŞOFÖR DAMPERİ AÇIK UNUTUNCA YANA DEVRİLDİ VE BÜTÜN ÇAKILLAR YOLA SERİLDİ"
Şoför damperini açık unutunca kamyonun devrildiğini ifade eden vatandaş Hasan Güngör, "Ben aracıma benzin almak için istasyonda beklerken hafriyat kamyonun yukarıdan geldiğini gördüm. Şoför damperi açık unutunca yana devrildi ve bütün çakıllar yola serildi. Aracıma binip gittim. Yetkililer gelip olayı çözüme kavuşturmuş diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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