Video Yaşam Çakmak dolum tüpü arabada bomba gibi patladı | Video
Çakmak dolum tüpü arabada bomba gibi patladı | Video

Çakmak dolum tüpü arabada bomba gibi patladı | Video

10.12.2024 | 08:35

Kırıkkale'de bir otomobilde gaz tüpüyle çakmak doldurulduğu sırada sigara yakılması sonucu patlama meydana geldi. Facianın eşiğinden dönülen şiddetli patlamada 3 genç yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir otomobilde çakmak gazı dolumu yapıldı. Dolumun ardından sigara yakılmak istendiği sırada şiddetli bir patlama yaşandı. Patlama sonucunda araçta hasar oluşurken, G.A., T.T. ve K.Ö. isimli 3 genç yaralandı. Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde muhtemel bir yangın riskine karşı önlem aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre patlamanın, çakmak dolum tüpünden kaynaklandığı belirtildi.
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