Çakmak gazı bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video
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Bursa’da bir apartmanın cam kenarında bulunan çakmak gazı dolum tüpü büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın etkisi ile apartmanın penceresi yerinden fırladı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahallesi 3. Yan Sokak Çoruh Apartman'ın 3. katında oturan İbrahim A, evde olduğu sırada, pencere kenarında bulunan çakmak gazı dolum tüpü büyük bir gürültüyle patlayarak pencereyi çerçevelerinden söktü. Bomba patladığı sanılarak itfaiye ve polis ekipleri alarma geçirildi. Pencere 3. kattan aşağı düşerken, sokağın boş olması faciayı önledi. Patlamanın çakmak gazından çıktığı anlaşılınca mahalleli derin bir nefes aldı.