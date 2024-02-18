Video Yaşam Çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk gecekonduyu yaktı
Çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk gecekonduyu yaktı

Çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk gecekonduyu yaktı

18.02.2024 | 19:50

Kocaeli’de bir gecekonduda babası namaz kıldığı esnada çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk sünger yatağı ateşe verdi. Alevleri fark eden baba panikle çocuklarını dışarıya çıkarırken, gecekonduda büyük çapta hasar oluştu.

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