Çakmakla oynayan çocuklar evin çatısını yaktı | Video
Samsun'da yabancı uyruklu çocuklar çakmakla oynarken 2 katlı bir evin çatısını yaktı.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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