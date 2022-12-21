Çalacak bir şey bulamayınca paspasa göz dikti | Video

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Eskişehir’de fotoğraf stüdyosu işleten Emre Pullukçu, dükkânının önündeki paspasın çalındığı trajikomik olay karşısında “Olay tamamen kamera şakası gibi” dedi.
"OLAY TAMAMEN KAMERA ŞAKASI GİBİ"
Güvenlik kamerasını incelediği zaman "Kamera şakası gibi" diyerek şaşkınlığını dile getiren fotoğrafçı Emre Pullukçu, şu ifadeleri kullandı:
"Dün sabah dükkâna girdim. Çalışan arkadaş kapının önündeki paspasın olmadığını söyledi. Bir paspasa ne olabileceğini düşündüm. Kamera kayıtlarını inceleyince acı gerçekle karşılaştık. Bir şahıs dükkanın etrafında dönüyor, kolaçan ediyor. Sonra paspası alıyor. Devam edip kaçıyor. Bir paspasa kadar düşmüş insanlar. Dükkâna girmeye de niyetlenmiş ama kamera ve alarm sistemini görmesi caydırıcı olmuş. Paspası gözüne kestirmiş. Olay tamamen kamera şakası gibi. Değerini ölçsen nedir ki? Taş çatlasın 50 liradır."