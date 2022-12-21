Video Yaşam Çalacak bir şey bulamayınca paspasa göz dikti | Video
Çalacak bir şey bulamayınca paspasa göz dikti | Video

Çalacak bir şey bulamayınca paspasa göz dikti | Video

21.12.2022 | 09:42

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Eskişehir’de fotoğraf stüdyosu işleten Emre Pullukçu, dükkânının önündeki paspasın çalındığı trajikomik olay karşısında “Olay tamamen kamera şakası gibi” dedi.

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Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde fotoğraf stüdyosu işleten Emre Pullukçu, dükkanının önündeki paspas bir anda ortadan kaybolunca güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kapı önündeki paspasın gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındığını gören Pullukçu, trajikomik olay karşısında şaşkına döndü. Çok düşük bir maddi değere sahip olan paspasın çalınmasıyla şaşkına dönen Emre Pullukçu, "Bir paspasa kadar düşmüş insanlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

"OLAY TAMAMEN KAMERA ŞAKASI GİBİ"
Güvenlik kamerasını incelediği zaman "Kamera şakası gibi" diyerek şaşkınlığını dile getiren fotoğrafçı Emre Pullukçu, şu ifadeleri kullandı:
"Dün sabah dükkâna girdim. Çalışan arkadaş kapının önündeki paspasın olmadığını söyledi. Bir paspasa ne olabileceğini düşündüm. Kamera kayıtlarını inceleyince acı gerçekle karşılaştık. Bir şahıs dükkanın etrafında dönüyor, kolaçan ediyor. Sonra paspası alıyor. Devam edip kaçıyor. Bir paspasa kadar düşmüş insanlar. Dükkâna girmeye de niyetlenmiş ama kamera ve alarm sistemini görmesi caydırıcı olmuş. Paspası gözüne kestirmiş. Olay tamamen kamera şakası gibi. Değerini ölçsen nedir ki? Taş çatlasın 50 liradır."

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