Çaldığı araçla inşaattan hırsızlık yaptı! O anlar kamerada | Video 13.02.2024 | 11:34 Gaziantep’te polis ekipleri, bir oto hırsızlığı ve bir inşaat alanından hırsızlık olaylarının faili olduğu belirlenen bir şüpheliyi yakaladı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda artan hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yapılan operasyonda, bir aracı çaldığı ve bir inşaat alanından malzeme çaldığı görüntülenen bir şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.