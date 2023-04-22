Çaldığı araçlarla yakalandı | Video

İstanbul'un Tuzla İlçesi'ne bağlı olan Aydınlı Mahallesi'nde park halindeki bir aracın çalınması üzerine inceleme başlatan Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştiren F.M.F.'yi Kocaeli Çayırova İlçesi'nde yakaladı. Kocaeli'den bir başka aracı daha çaldığı saptanan ve farklı suçlardan 32 kaydı olduğu tespit edilen şüpheli "Oto Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.