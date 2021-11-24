Çaldığı bisiklete binerek uzaklaştı... O anlar böyle görüntülendi | Video

Aydın'ın Didim ilçesinde bir ikametten bisiklet çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsız apartmanın önünden çaldığı bisiklete binerek bölgeden uzaklaştı.

Olay, Çamlık Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 514 Sokak'taki bir apartmanın girişinde bulunan ve M.H.'ye ait bisikleti gözüne kestiren hırsız, akşam saatlerinde ikamete geldi. Apartmanın bahçesine giren hırsız hızlıca bisikleti bulunduğu yerden çaldı. Olay anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedilirken, şüpheli çaldığı bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Bisikletinin çalındığını fark eden M.H. durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.