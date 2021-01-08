Video Yaşam Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı | Video

Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı | Video

Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı | Video
08.01.2021 | 13:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı | Video 01:18
Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı | Video 08.01.2021 | 13:39
Sabaha kadar kendisini darp eden kocasını av tüfeği ile öldürdü | Video 04:15
Sabaha kadar kendisini darp eden kocasını av tüfeği ile öldürdü | Video 08.01.2021 | 12:23
Kahramanmaraş'ta alev topuna dönen pompacının yaşadığı dehşet anları kamerada | Video 01:08
Kahramanmaraş'ta alev topuna dönen pompacının yaşadığı dehşet anları kamerada | Video 08.01.2021 | 12:19
SON DAKİKA! Milli hava savunma füze sistemi HİSAR-A TSK'da göreve başlıyor | Video 05:56
SON DAKİKA! Milli hava savunma füze sistemi HİSAR-A TSK'da göreve başlıyor | Video 08.01.2021 | 12:08
Adana'da şeytana tapma ayininde tavukları kesip ateşe atan şahıs yakalandı | Video 02:24
Adana'da şeytana tapma ayininde tavukları kesip ateşe atan şahıs yakalandı | Video 08.01.2021 | 10:54
İstanbul'da yağmur bombası kullanılabilir mi? | Video 07:31
İstanbul'da yağmur bombası kullanılabilir mi? | Video 08.01.2021 | 11:57
İstanbul'da gece kulübüne çevrilen işyerinde skandal görüntüler | Video 00:08
İstanbul'da gece kulübüne çevrilen işyerinde skandal görüntüler | Video 08.01.2021 | 11:50
Adana'da kumar oynamak için kahvehanenin duvarında açılan delik kamerada | Video 01:29
Adana'da kumar oynamak için kahvehanenin duvarında açılan delik kamerada | Video 08.01.2021 | 10:54
Kayseri'de kafa kafaya çarpışan kamyonet ve otomobil garaj kapısını ve duvarlarını yıkıp eve girdi | Video 01:42
Kayseri'de kafa kafaya çarpışan kamyonet ve otomobil garaj kapısını ve duvarlarını yıkıp eve girdi | Video 08.01.2021 | 10:54
Felç olan köpeğine çocuğu gibi bakıyor | Video 04:19
Felç olan köpeğine çocuğu gibi bakıyor | Video 08.01.2021 | 10:55
KKTC'de kan donduran olay: 3 ölü | Video 00:48
KKTC'de kan donduran olay: 3 ölü | Video 08.01.2021 | 11:47
Hafif ticari araçtaki ses sistemi polisi bile şaşkına çevirdi | Video 01:07
Hafif ticari araçtaki ses sistemi polisi bile şaşkına çevirdi | Video 08.01.2021 | 11:38
Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Bir Başkadır'daki Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem taklidi | Video 00:23
Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Bir Başkadır'daki Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem taklidi | Video 08.01.2021 | 11:45
Şeyma Subaşı Amerikan bayraklı lüks bir teknede tatil yaparken görüntülendi | Video 01:45
Şeyma Subaşı Amerikan bayraklı lüks bir teknede tatil yaparken görüntülendi | Video 08.01.2021 | 11:18
Tavukları kesip ateşe atan şahıs yakalandı | Video 02:24
Tavukları kesip ateşe atan şahıs yakalandı | Video 08.01.2021 | 11:00
SON DAKİKA! Samsun'da 2 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:17
SON DAKİKA! Samsun'da 2 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.01.2021 | 10:58
İstanbul Esenyurt'ta koronavirüse rağmen sokakta düzenlenen askere uğurlama eğlencesi kamerada | Video 00:27
İstanbul Esenyurt'ta koronavirüse rağmen sokakta düzenlenen askere uğurlama eğlencesi kamerada | Video 08.01.2021 | 10:55
Müge Anlı canlı yayın izle: 8 Ocak 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi açıklaması | Video 20:56
Müge Anlı canlı yayın izle: 8 Ocak 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi açıklaması | Video 08.01.2021 | 11:02
Karadeniz'de denizanası istilasına uzman yorumu Korkulacak bir şey yok | Video 04:34
Karadeniz'de denizanası istilasına uzman yorumu "Korkulacak bir şey yok" | Video 08.01.2021 | 09:50
Çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı | Video 04:50
Çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı | Video 08.01.2021 | 09:19

Mersin'de yankesicilik yöntemiyle bir kadının cep telefonunu çalan zanlı, parkta uyuduğu sırada yakalanırken, çaldığı telefonunu da burada çaldırdığı ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, polis merkezine başvuran bir kadın, merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi üzerinde, montunun cebindeki cep telefonunun, kendisine omuz atan bir erkek şahıs tarafından çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinden şüpheliyi tespit eden polis, zanlıyı parkta uyurken yakaladı. Şüpheli İ.G., emniyetteki ifadesinde, çaldığı cep telefonunu yine parkta uyurken çaldırdığını söylediği öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDI
Öte yandan, yankesicilik yöntemiyle gerçekleştirilen cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamera görüntülerine göre, çocuk arabasıyla caddede yürüyen kadını takip eden zanlı, bir fırsatını bulup kadına omuz atarak montunun cebindeki cep telefonunu aldı. Zanlı, omuz attığı için kadından özür dileyerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA