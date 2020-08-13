Çaldığı cüzdanı boşaltıp böyle fırlattı | Video

Gaziantep'te bir mahalleye dadanan hırsızlık şüphelisi, şafak vakti duvardan tırmanarak girdiği evden 50 bin lira ve bir cüzdan çaldı. Şüpheli şahsın, çaldığı cüzdanı boşalttıktan sonra cüzdanı fırlatıp sokaktan uzaklaşması ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şahinbey ilçesi Şekeroğlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, şafak vakti duvardan tırmanarak bir eve giren ve girdiği evden 50 bin lira civarında para ve cüzdan çalan şüpheli şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Yaşanan son hırsızlık olayı mağdur vatandaşı bıktırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, girdiği evin bulunduğu sokaktan çıkarken görüntülenen şüpheli şahıs, çaldığı cüzdanın içindeki paraları ve değerli eşyaları aldıktan sonra boş cüzdanı yakındaki başka bir binanın üstüne fırlattı. Şüpheli şahsın rahat tavırları ise dikkat çekti.

"50 BİN LİRAYA YAKIN PARAM VE ALTINLARIM ÇALINDI"

Yaşanan olaydan sonra 50 bin lira parası ile eşinin cüzdanındaki altınların çalındığını söyleyen Hakan Bergel, "Bu mahalleye bir hırsız dadandı. Bu evler de eski Antep evleri olduğu için duvardan tırmanarak rahat bir şekilde içeri girebiliyor. Geçen gün de sabah erken saatlerde benim evime girdi bu hırsız. Evde kaç zamandır ne zorluklara biriktirdiğim 50 bin liraya yakın paramı çaldı. Eşimin içinde para ve altın bulunan cüzdanını çaldı. Çok üzgünüz, çok kızgınız. Artık geceleri uyuyamıyoruz, uyku bize haram oldu" dedi.

"CÜZDANI AÇIYOR, İÇİNDEN ALACAĞINI ALIYOR VE BOŞ CÜZDANI FIRLATIYOR"

Şüphelinin cüzdanı çaldıktan sonra içini içindekileri alması ve boş cüzdanı fırlatma anlarının da kameralarca kaydedildiğini aktaran Bergel, "Biz evde uyurken adam duvardan tırmanıp eve girmiş parayı ve cüzdanı alıp çıkmış. Cüzdanın içerisinde de altınlar falan vardı. Sonrasında da sokaktan giderken kameralara yakalanmış. Adam elini kolunu sallayarak çıkıp gidiyor. Yolda giderken de cüzdanı açıyor, içinden alacağını alıyor ve boş cüzdanı fırlatıp kayboluyor. Çok rahatlar yani bu kadar olmaz. Adam resmen kameraya poz vermiş" ifadelerini kullandı.

"BULUNMASINI VE CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUZ"

Yetkililere seslenip hırsızların bulunmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Bergel, "Yetkililere sesleniyorum. Bunu erkenden yakalayıp bizim mağduriyetimizi giderebilirler. O çocuk 8 Ağustos Cumartesi günü benim evime girdi. O gün yakalanmış olsaydı belki paralarımı ve altınlarımı geri alabilirdim ama artık çok zor. Artık bir şekilde bulunmasını istiyorum. Çünkü bulunmazsa insanlar hırsızı gördüğü yerde cezasını kendisi vermek isteyecek yada tutup adalete teslim edecek" diye konuştu.