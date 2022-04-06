Çaldığı demir mazgalı motosikleti ile sürüklerken polise yakalandı | Video

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çaldığı atık su gider mazgalını motosikletinin arkasına bağlayıp sürükleyerek taşıyan kişi polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Cemalpaşa mahallesi Sülemiş yolu üzerinde bir motosiklete bağlanmış şekilde demir mazgalı sürükleyerek taşıyan kişiden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi.