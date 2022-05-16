Video Yaşam Çaldığı kabloları eritip satan hırsız yakalandı | Video
Çaldığı kabloları eritip satan hırsız yakalandı | Video

Çaldığı kabloları eritip satan hırsız yakalandı | Video

16.05.2022 | 13:23

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İstanbul’da bir iş yerinden çaldığı 15 bin lira değerindeki bakır kabloları yakarak eriten ve bakırları hurdacıya satan bir kişi yakalandı.

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İstanbul Polisi; Avcılar İlçesi'ne bağlı Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 15 bin lira değerinde bakır kabloların çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Bir araçla söz konusu iş yerine gelen ve bir çuvala doldurduğu kabloları çalan S.T. (30) yakalandı. S.T.'nin çaldığı bakır kabloları yaktığı ve toplayarak bir hurdacıya sattığı belirlendi. Hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere farklı suçlardan sabıkaları bulunan S.T., "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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