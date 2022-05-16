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OTOMATİK OYNAT
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SON DAKİKA! Bursa'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 16.05.2022 | 14:15
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Otobüs terminalinde eşine ve öz kardeşine böyle kurşun yağdırdı | Video 16.05.2022 | 13:25
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Çaldığı kabloları eritip satan hırsız yakalandı | Video 16.05.2022 | 13:23
02:48
Kartal’da yolu kapatıp drift yapan sürücüye 10 bin TL ceza | Video 16.05.2022 | 12:34
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Garajda çıkan yangında otomobil de yandı | Video 16.05.2022 | 12:38
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Köydeki arı istilasını fırsata çevirdi | Video 16.05.2022 | 10:44
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Mayıs 2022 Pazartesi atv izle! | Video 16.05.2022 | 10:23
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Beylikdüzü'nde alkollü sürücü iki aracı böyle biçti | Video 16.05.2022 | 10:44
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74 yaşındaki adamı darbettiği iddia edilen İETT şoförüne takipsizlik | Video 16.05.2022 | 10:10
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Pendik'te hafriyat kamyonunun korkutan manevrası | Video 16.05.2022 | 10:15
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Bursa'da saniyelerle ölümden böyle kurtuldular | Video 16.05.2022 | 10:09
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İstanbul’da fuhuş operasyonu: 9 kişilik çete çökertildi | Video 16.05.2022 | 10:03
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Elazığ’da sağanak yağış sonrası ahırları su bastı | Video 16.05.2022 | 09:59
İstanbul’da bir iş yerinden çaldığı 15 bin lira değerindeki bakır kabloları yakarak eriten ve bakırları hurdacıya satan bir kişi yakalandı.