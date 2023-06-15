Çaldığı malzemelerle bekçilere böyle yakalandı | Video
Gaziantep'te muhtelif çalıntı malzemelerle birlikte suçüstü bekçilere yakalandı. Şahsın yakalandığı anların görüntüsü ise yaka kamerasına yansıdı.
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