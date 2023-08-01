Video Yaşam Çaldığı motosikleti koşarak götürdü | Video
Çaldığı motosikleti koşarak götürdü | Video

Çaldığı motosikleti koşarak götürdü | Video

01.08.2023 | 11:02

Eskişehir’de çaldığı motosikleti koşarak götüren bir hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Akarbaşı Mahallesi Pilot Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki motosiklet kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda şüpheli şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra park halindeki motosiklete yöneldi. Çalıştırmakla vakit kaybetmek yerine motosikleti koşarak olay yerinden uzaklaştıran şahıs, ilginç görüntüler oluşturdu. Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine şüpheli şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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