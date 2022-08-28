Çaldığı motosikletin sahibiyle karşılaştı! Motosikleti bırakıp böyle kaçtı | Video

İstanbul’da park halindeki bir motosikleti çalan hırsız, çaldığı motosikletin sahibiyle karşılaşınca motosikleti bırakıp kaçtı. Motosiklet hırsızı, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde iki kişi; Merkez Mahallesi'ndeki bir sokak içerisinde park halinde olan bir motosikleti çaldı. Motosikletin sahibi; çalınan motosikletini aynı mahallede bir kişinin kullandığını gördü ve motosikleti kullanan kişiyi durdurmak istedi. Motosikletin sahibi; indiği motosikleti bırakarak kaçan kişiyi kovaladı fakat hırsız kaçmayı başardı.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; motosikleti çalan kişilerin Y.N. ve E.T. olduğunu, motosikleti bırakarak kaçan kişinin ise Y.N. olduğunu tespit etti. Y.N., Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Arnavutköy İlçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir sokak içerisinde yakalandı. Üzerinde bir kuru sıkı tabanca ve dört mermi bulundu. Y.N.'nin suç ortağı olan E.T.'nin ise karıştığı bir başka suçtan dolayı yakalandığı ve cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi. Y.N. isimli hırsız "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.