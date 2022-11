Çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getiren hırsız, bir de not bıraktı | Video

Mersin’in Mut ilçesinde Bayram Kaya’nın 80 bin lirasını çalan şüpheli, 50 bin lirasını getirirken, bir de mektup bıraktı.

Olay, ilçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesi'nde sebze meyve halinde meydana geldi. Kayısı ticaretiyle uğraşan 53 yaşındaki Bayram Kaya'nın gece uyurken yastığının altından 80 bin lirası çalındı. Sabah kalktığında paranın olmadığını fark eden Kaya, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme sürerken 2 gün sonra ilginç bir olay yaşandı. Gece yanına yaklaşan bir araçtan şapkalı yüzü kapalı bir şahıs Kaya'ya poşeti vererek hızlıca araçla uzaklaştı. Ne olduğuna ilk başta anlam veremeyen Kaya, poşeti açtığında çalınan parasının 50 bin TL'si ile şüphelinin bıraktığı notu gördü.Poşetten çıkan notta ise "Selam Bayram ağabey ne olur affet. 8 aylık oğlum var. Ameliyat olması gerekiyordu ben mecburdum. O gün akşam elinde o parayı görünce gece sen uyurken aldım. Bir de sana tavsiyem sen içme abi senin de evladın var. Ben gerçekten kötü biri olsam getirmezdim. Hakkını helal et. 30 binini aldım onu da getireceğim. Evladım için mecburdum. Sen de sen ol bir daha para şovu yapma" yazması dikkat çekti.Yaşadıklarını anlatan Bayram Kaya, "Kurtsuyu Mahallesinde kayısı alıyordum. Havada yağışlıydı. Gece akşam muhasebeci poşetin içinde 80 bin lira para getirdi. Yatarken parayı poşetin içinde yastığın altına koydum. Bende karşıdaki dükkanın önünde saat 22.00 civarında yattım. Sabah 06.00 civarında kalktım. Yastığın altına koyduğum ve poşetin içindeki para yoktu. Olay Cuma günü gece oldu. 2 gün ekmek yemedim. Pazar günü gece halde düğün vardı. Dükkanda iki üç arkadaş oturuyorduk. Bir taksi durdu dükkanın önüne saat 10 civarındaydı. Gelen adamı tanıyamadım. Kafasına şapka giymiş, yüzü gözü gözükmüyordu. Bana bir poşet uzattı. Ben poşeti alırken adam arabanın gazına bastı gitti. Bir baktım poşeti masanın üstüne koydum. Poşeti açtığımda içerisinde 50 bin lira para vardı. 5 tane yüzlük para destesi. Parayı saydım birinin içinden 700 lira çekmiş içine de not yazmış. Adam beni tanıyor, ama ben adamı çıkartamadım" dedi.Olayı güvenlik güçlerine ihbar ettiğini ve araştırma yapıldığını belirten Kaya, "Benim dükkanda kamera yok. Cuma günü gece para çalındı, pazar günü gece 50 bin lirası geri geldi. Tekrar karakola ifade verdim. Karakol komutanı, 'Bayram bu paranın kalanı da gelir, fazla telaş yapma' dedi ama hala gelmedi. Hasat zamanı halden meyve suyu için kayısı aldım. Çalınan para da vatandaşın parası. Para çalınınca şimdi millete borçlu kaldım. Parayı geri istiyorum. Milletin parası bu. Ne olursa olsun getirsin. Getirirse de şikayetçi olmayacağım" şeklinde konuştu.Bayram Kaya, daha sonra hırsıza şöyle seslendi:"Sayın arkadaşım. Sen beni çok iyi tanıyorsun. Ben seni çıkartamadım. Ne olur en kısa zamanda paramı getir. Kesinlikle ve kesinlikle şikayetçi olmayacağım. Hakkını helal et. Bu para milletin parası. Millet beni sıkıştırıyor ne olur paramı getir. Kesinlikle şikayetçi olmayacağım. Ben Bayram Kaya, Kemenli'den. Kurtsuyu Mahallesinde meyve suyu kayısısı alan. Sen beni iyi tanıyorsun ama ben seni tanıyamadım. Paramın geri kalan 30 bin lirasını da getirirsen Allah razı olsun çok sağ ol derim ve kesinlikle şikayetçi olmayacağım."