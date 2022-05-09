Çaldığı sigaranın barkod numarasından yakalandı | Video

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık şüphelisini, kullandığı sigara ile akaryakıt istasyonundan çaldığı sigaraların barkod numaraların aynı olduğunu belirleyerek, çaldığı 430 bin Türk lirası para ve 10 karton sigara ile ele geçirdi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık şüphelisini, kullandığı sigara ile akaryakıt istasyonundan çaldığı sigaraların barkod numaraların aynı olduğunu belirleyerek, çaldığı 430 Türk lirası para ve 10 karton sigara ile ele geçirdi.

Silifke ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan 430 lira para ve 10 karton sigarının çalınması üzerine Jandarma ekipleri hırsızlık şüphelisi şahsı yakalamak, çalınan para ve sigaraları bulmak amacıyla geniş çaplı araştırma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüpheli olarak tespit edilen eski bir akaryakıt çalışanı takibe alındı. Soruşturmayı derinleştiren Jandarma, tespit edilen şüphelinin kullandığı sigara ile akaryakıt istasyonundan çalınan sigaraların barkod numaraların aynı olduğunu belirledi.

Elde edilen deliller ışığında, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile tespit edilen şüpheli şahıs Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliye ait ahırda yapılan aramada, akaryakıt istasyonundan çalınan 430 lira para ve 10 karton sigara ele geçirildi.

Şüpheli şahıs ifadesinde akaryakıt istasyonundan para ve sigarayı kendisinin çalarak ahıra sakladığını itiraf etti. Jandarma tarafından çalıntı para ve sigaralar akaryakıt istasyonuna teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.