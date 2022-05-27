Video Yaşam Çaldığı televizyonla yakalanan hırsız tutuklandı | Video
Çaldığı televizyonla yakalanan hırsız tutuklandı | Video

Çaldığı televizyonla yakalanan hırsız tutuklandı | Video

27.05.2022 | 10:46

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İstanbul’da bir iş yerinden çaldığı 15 bin lira değerindeki LCD televizyonu 300 liraya hurdacıya satan bir kişi; Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Televizyon bulundu ve sahibine teslim edildi.

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Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Osmangazi Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 15 bin lira değerinde LCD televizyon çalan hırsızın açık kimliğini güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek tespit etti. Olayı gerçekleştiren M.C.Ş. (22), Eyüp Sultan Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Üzerinde üç gram sentetik uyuşturucu Bonzai bulunan M.Ç.Ş.'nin, çaldığı LCD televizyonu N.A. (37) isimli bir hurdacıya 300 liraya sattığı belirlendi. N.A. isimli hurdacı "Suç Eşyasını Satın Almak veya Kabul Etmek" suçundan gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çalınan televizyon ele geçirildi ve sahibine teslim edildi. Çok sayıda suç kaydı olan M.C.Ş., "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlarından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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