Çaldıkları akülerle yakalandılar | Video

İstanbul’da park halindeki araçların akülerini çalan üç kişi; çaldıkları akülerle birlikte Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da üç kişi; Bağcılar İlçesi Yıldız Tepe Mahallesi'nde park halindeki araçların akülerini sökerek çaldı. Çaldıkları aküleri Bağcılar'daki bir ağaçlık alana gizleyen Ş.B., İ.P. ve S.Ö. isimli üç suç ortağı Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Üç kişinin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda dört çalıntı akü, üç tornavida, bir kargaburnu, pense ve İngiliz Anahtarı ele geçirildi. "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen üç suç ortağı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.