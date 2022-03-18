Video Yaşam Çaldıkları altınları mezara gömmüşler | Video
Çaldıkları altınları mezara gömmüşler | Video

Çaldıkları altınları mezara gömmüşler | Video

18.03.2022 | 15:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Videosu ile tanınan Yunus Dönertaş’tan acı haber! Kafatası ve kemikleri... 01:11
SON DAKİKA: Videosu ile tanınan Yunus Dönertaş'tan acı haber! Kafatası ve kemikleri... 19.03.2022 | 13:22
SON DAKİKA: Ebru Cizdam’ın 7. kattan düşme anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Otel önünden geçen bisikletli... 01:31
SON DAKİKA: Ebru Cizdam’ın 7. kattan düşme anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Otel önünden geçen bisikletli... 19.03.2022 | 12:16
Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapımında çalışan işçilere hitap etti Muhteşem eserle tarih yazdınız 01:52
Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında çalışan işçilere hitap etti "Muhteşem eserle tarih yazdınız" 19.03.2022 | 12:08
Arka Sokaklar 620. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Arka Sokaklar’a damga vuran Komiser Selin’in ölümcül sahnesi... 00:45
Arka Sokaklar 620. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Arka Sokaklar'a damga vuran Komiser Selin'in ölümcül sahnesi... 19.03.2022 | 12:56
Cezaevinden yönetilen çeteye operasyon 00:30
Cezaevinden yönetilen çeteye operasyon 19.03.2022 | 11:00
Asayiş polisinden dev operasyon: 22 kadın hırsız gözaltında 08:15
Asayiş polisinden dev operasyon: 22 kadın hırsız gözaltında 19.03.2022 | 10:55
İstanbul’da çifte “Organ Ticareti” operasyonu! 20 bin Dolara çifte böbrek satışına suçüstü 00:17
İstanbul’da çifte “Organ Ticareti” operasyonu! 20 bin Dolara çifte böbrek satışına suçüstü 19.03.2022 | 10:25
İstanbul’da kar yağdı, yollar buz pistine döndü 02:53
İstanbul'da kar yağdı, yollar buz pistine döndü 19.03.2022 | 08:39
SON DAKİKA: İstanbul’da trafikte ’Drift’ dehşeti kamerada! O trafik magandası hakkında flaş gelişme 00:43
SON DAKİKA: İstanbul'da trafikte 'Drift' dehşeti kamerada! O trafik magandası hakkında flaş gelişme 19.03.2022 | 09:26
İstanbul Beşiktaş’ta karlı yokuştan kayan cip park halindeki ticari araca çarptı 01:21
İstanbul Beşiktaş'ta karlı yokuştan kayan cip park halindeki ticari araca çarptı 19.03.2022 | 08:39
SON DAKİKA: Manisa’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Metrelerce öteye böyle sürüklendi 01:13
SON DAKİKA: Manisa'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Metrelerce öteye böyle sürüklendi 19.03.2022 | 09:04
Alişan ve Buse Varol zor günleri geride bıraktı! Alişan ve Buse Varol’un çocuklarının sevimli halleri sosyal medyayı salladı! | Video 00:30
Alişan ve Buse Varol zor günleri geride bıraktı! Alişan ve Buse Varol’un çocuklarının sevimli halleri sosyal medyayı salladı! | Video 18.03.2022 | 23:41
Beşiktaş’ta feci kaza kamerada...Kayan arabanın çarptığı kişi metrelerce savruldu | Video 00:10
Beşiktaş’ta feci kaza kamerada...Kayan arabanın çarptığı kişi metrelerce savruldu | Video 18.03.2022 | 22:13
Fatma, eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol Fatma’nın son halini ortaya çıkardı! İşte Fatma’nın yürek burkan o hali! | Video 14:18
Fatma, eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Esra Erol Fatma’nın son halini ortaya çıkardı! İşte Fatma’nın yürek burkan o hali! | Video 18.03.2022 | 18:49
Sakarya’da abla-kardeş hırsızlığı... Biri çaldı, diğeri gözcülük yaptı | Video 00:35
Sakarya’da abla-kardeş hırsızlığı... Biri çaldı, diğeri gözcülük yaptı | Video 18.03.2022 | 18:36
İstanbul Havalimanı’nda kar yağışı | Video 02:53
İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı | Video 18.03.2022 | 16:24
Telefonunu çalan hırsızı 2 saniye ile kaçırdı! O anlar kamerada | Video 02:26
Telefonunu çalan hırsızı 2 saniye ile kaçırdı! O anlar kamerada | Video 18.03.2022 | 16:25
Düzce TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var | Video 02:45
Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var | Video 18.03.2022 | 16:08
Bursa’da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı! | Video 01:31
Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı! | Video 18.03.2022 | 16:01
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği’nden vatandaşlara kritik kar sağanağı uyarısı: 18-24 saatleri arası dışarı çıkmayın! | Video 01:50
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara kritik kar sağanağı uyarısı: "18-24 saatleri arası dışarı çıkmayın!" | Video 18.03.2022 | 16:03

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, pompalı tüfekle girdikleri kuyumcu dükkanından yüklü miktarda altın ve para çalan 4 kişi ile olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, sorgularında, altınları mezarlıkta gömdüklerini itiraf etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün, Sunguroğlu Mahallesi'ndeki Nurettin K.'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Pompalı tüfekle girdikleri dükkanda Nurettin K.'yi etkisiz hale getirdikten sonra yüklü miktarda altın ve para alıp, kaçan maskeli 4 kişiyi bulmak için harekete geçen polis, 100'ün üzerinde güvenlik kamerası kaydını inceledi. Ekipler, soyguna karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, altınları bir süre saklandıkları ilçe kabristanlığındaki mezarlığa gömdüklerini söyledi. Belirlenen mezarlarda dedektörler ile arama yapıldı. Mezardan polis ekiplerince 37 bilezik ve 4 kol saati çıkarıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

SOYGUN ANI KAMERADA
Öte yandan soygun anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; kuyumcu dükkanına girerek, müşteri gibi davranan şüphelilerin, giysilerinin altına sakladıkları 2 pompalı tüfeği çıkarıp, iş yeri sahibine doğrulttukları ardından vitrindeki altın ve kasadaki paraları aldıktan sonra kaçtıkları görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA