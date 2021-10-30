Video Yaşam Çaldıkları aracın park yerini de düşündüler! Kamyonu çalıp yerine...
Çaldıkları aracın park yerini de düşündüler! Kamyonu çalıp yerine...

Çaldıkları aracın park yerini de düşündüler! Kamyonu çalıp yerine...

30.10.2021 | 10:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu’nun sürpriz dansı kamerada 00:25
Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu'nun sürpriz dansı kamerada 30.10.2021 | 10:45
Çaldıkları aracın park yerini de düşündüler! Kamyonu çalıp yerine... 00:43
Çaldıkları aracın park yerini de düşündüler! Kamyonu çalıp yerine... 30.10.2021 | 10:42
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan EYT talimatı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar ne zaman emekli olacak? 09:35
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar ne zaman emekli olacak? 30.10.2021 | 10:30
İstanbul Beykoz’da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada 03:41
İstanbul Beykoz’da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada 30.10.2021 | 10:06
Diyarbakır’da otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı 00:59
Diyarbakır'da otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı 30.10.2021 | 10:06
Kayseri’de Eşiyle tartışıp, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışan kadın yaralandı 02:05
Kayseri'de Eşiyle tartışıp, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışan kadın yaralandı 30.10.2021 | 09:18
İstanbul Ümraniye’de direksiyon başında uyuyan sürücü bariyerlere çarptı: 4 yaralı 03:41
İstanbul Ümraniye’de direksiyon başında uyuyan sürücü bariyerlere çarptı: 4 yaralı 30.10.2021 | 09:51
Jandarma’dan sahte içki operasyonu 01:24
Jandarma’dan sahte içki operasyonu 30.10.2021 | 09:17
İstanbul Esenyurt’ta pazarcılar arasında ’tezgahımı devirdin’ kavgası kamerada 01:28
İstanbul Esenyurt’ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası kamerada 30.10.2021 | 09:17
Adana’da firarilere şafak operasyonu 01:14
Adana'da firarilere şafak operasyonu 30.10.2021 | 09:18
İstanbul’da kahvehane rekabeti cinayetle bitti! Sokak ortasında sırtından vurdu 00:37
İstanbul'da kahvehane rekabeti cinayetle bitti! Sokak ortasında sırtından vurdu 30.10.2021 | 09:34
İstanbul’da Kağıthane’de yangın! 4 işçi son anda kurtuldu... Olay yerinden ilk görüntüler 05:32
İstanbul'da Kağıthane'de yangın! 4 işçi son anda kurtuldu... Olay yerinden ilk görüntüler 30.10.2021 | 09:17
Önce güvenlik kamera görüntülerine yakalandı, sonra polislere... 00:07
Önce güvenlik kamera görüntülerine yakalandı, sonra polislere... 30.10.2021 | 09:27
‘Kim Milyoner Olmak İster’de tartışmalı ‘menemen’ sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’e TDK’nın menemen tanımı damga vurdu | Video 02:12
‘Kim Milyoner Olmak İster’de tartışmalı ‘menemen’ sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’e TDK’nın menemen tanımı damga vurdu | Video 30.10.2021 | 00:25
Ana su hattı bomba gibi patladı | Video 02:56
Ana su hattı bomba gibi patladı | Video 29.10.2021 | 19:34
Ana su hattı bomba gibi böyle patladı | Video 00:59
Ana su hattı bomba gibi böyle patladı | Video 29.10.2021 | 18:45
Tarsus Ankara yolunda iki tır çarpıştı: 2 yaralı | Video 00:16
Tarsus Ankara yolunda iki tır çarpıştı: 2 yaralı | Video 29.10.2021 | 18:17
Bahçesaray’da kar yağışı etkili oldu | Video 01:31
Bahçesaray’da kar yağışı etkili oldu | Video 29.10.2021 | 17:39
Konvoyda tehlikeli hareket yapan şahsın ehliyetine el konuldu 00:37
Konvoyda tehlikeli hareket yapan şahsın ehliyetine el konuldu 29.10.2021 | 17:11
Malatya’da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü; 4 kişi tutuklandı 00:42
Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü; 4 kişi tutuklandı 29.10.2021 | 16:22

İstanbul Küçükçekmece’de park halindeki bir kamyoneti çalan hırsızlar Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin kamyoneti çaldıkları anlar kameralara yansıdı görüntülerde aracı çaldıktan sonra yerine başka araç park etmesin diye tahta palet koydukları görülüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Küçükçekmece'de S.G.E.'nin park halindeki kamyonetini çalıp yerine başka araç park etmesin diye tahta palet bırakan iki hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Kamera görüntülerinden yola çıkan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri aracı çalan iki kişinin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda iki hırsız Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve 13 kaydı olan Erkan Ö. ile 7 kaydı olan Sedat B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA