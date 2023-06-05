Çaldıkları eşyaları market arabasına yükleyip böyle kaçtılar | Video
Bursa’da esnaflık yapan adam, akşam anahtarı düşürdü. Sabah dükkana geldiğinde dükkanından bir çok malzemesinin çalındığını gördü. Güvenlik kamerasını inceleyen esnaf, alışveriş sepetiyle malzemelerin çalındığını görünce; “Allah’ından bulsun, burası bizim ekmek teknemiz” dedi.
Hırsızın bulunmasını isteyen Koçak, "Akşam saatlerinde anahtarı düşürmüşüm. Hırsız, anahtarı bulmuş. Dükkanları tek tek gezip anahtarı denemiş. Bizim dükkanın olduğunu anlayınca içeri girmiş. Kendi yeriymiş gibi içeri girmiş. Malzemeleri alışveriş sepetine doldurup çıkmış. Para, tencere, tüp, limonata makinası. Ne bulursa buradan alışveriş sepetine yükleyip kaçmışlar. Adam bizi mağdur etti. Çoluk çocuğumuzun rızkını alıp götürdü. 'Bu insanlar ne yapar' diye hiç düşünmeden aldı gitti. Biz burayı ailece işletiyoruz. Benim burada 1 yaşında çocuğum var o burada büyüdü. Biz rızkımızın peşindeyiz. Buradan hırsıza sesleniyorum; "Allah'tan bulsun" dedi.
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