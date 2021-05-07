Video Yaşam Çaldıkları kamyoneti battaniyeyle gizlediler! Satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar | Video

Çaldıkları kamyoneti battaniyeyle gizlediler! Satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar | Video

Çaldıkları kamyoneti battaniyeyle gizlediler! Satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar | Video
07.05.2021 | 14:40

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İstanbul Avcılar’da park halindeki kamyoneti kaçırarak Esenyurt’ta getiren ve üzerine battaniye sererek gizlemeye çalışan iki şüpheli, çaldıkları aracı satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, kamyonet ise sahibine teslim edildi.

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Olay İstanbul Esenyurt'ta 6 Mayıs Perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre iki şüpheli, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde park halinde bulunan kamyoneti düz kontak yaparak çalıştıran iki şüpheli, çaldıkları araçla Esenyurt'ta doğru yola koyuldu. Polise yakalanmamak için ilginç bir yola başvuran şüpheliler, kamyonetin üzerine battaniye örterek çalıntı aracı gizlemeye çalıştı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Sabah uyandığında kamyonetini park ettiği yerde bulamayan A.A., durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Çalıntı aracı bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kimliğini tespit eden polisi, saatler süren fiziki takibin ardından çalıntı aracın izini buldu. Şüphelilerin kamyonet ile Esenyurt'ta bulunan bir hastanenin önüne geldiklerini ve çalıntı aracı H.A. isimli kişiye satmaya çalıştıklarını tespit etti. Çalıntı araç üzerinde pazarlıkların yapıldığı sırada operasyon için düğmeye basan polis, M.B. (20) ve T.K. (25) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. M.B. ve T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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