Video Yaşam Çaldıkları köpeği severek sakinleştiren şahıslar güvenlik kameralarına yansıdı | Video

Çaldıkları köpeği severek sakinleştiren şahıslar güvenlik kameralarına yansıdı | Video

Çaldıkları köpeği severek sakinleştiren şahıslar güvenlik kameralarına yansıdı | Video
30.12.2020 | 16:46

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Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen elini kolunu sallayarak köpek çalan şahıslar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi Rıdvan Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Pazar günü akşam saatlerinde yaşanan hırsız olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Maske takmayıp sokağa çıkma yasağını delen şahıslar, sokak başında gördükleri Pug ırkı Şila isimli köpeği kucaklayıp çaldı. Köpeği çaldıktan sonra seven şahıslar, kayıplara karıştı. Ardından can dostunun çalındığını anlayan Ünal Ünaldı, bir müddet köpeğini aradıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

"ONLAR İÇİN KÖPEK AMA BİZİM İÇİN CAN DOSTU, KÖPEĞİMİN BULUNMASINI İSTİYORUM"
Konuyla ilgili İHA'ya konuşan Şila'nın sahibi Ünal Ünaldı, can dostunun bulunmasını istediğini söyledi. Olay gününü anlatan Ünaldı, "Tuvalet ihtiyacını yapması için köpeğimi dışarı saldım. Birkaç dakika içerisinde kaybolduğunu fark ettim. O gün içinde korkarak saklandığını düşündüm. Sokak aralarında aradık fakat bulamadık. Ondan sonra kamera kayıtlarını incelediğimizde, köpeğin çalındığını gördük. Daha sonra güvenlik kameralarını takip ederek nereye gittiklerini bulmaya çalıştık. Saldırganlığı yok, insanlarla oynamayı seven bir hayvan. Onlar için köpek ama bizim için can dostu. Onunla geçirdiğimiz vakitler bizim için çok değerliydi. Köpeğimin bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

"BU DURUM ARTIK BİR SEKTÖR HALİNE GELDİ"
Son günlerde hayvan hırsızlığının sektör haline geldiğini düşündüğünü aktaran Ünaldı, Şila'yı görenlerin kendisine ulaşmasını istedi. Ünaldı, "Bu durum artık bir sektör haline geldi. Devletin ve kolluk kuvvetlerinin buna müdahale etmesi gerekiyor. Sosyal medyaya baktığımızda, başkalarının da hayvanlarının çalındığını görüyoruz. Çalınabilecek değerli veya değersiz bir malzeme olarak görülebilir. Biz arkadaş olarak görüyoruz. Görenlerden ricam, benim düştüğüm bu durumu göz önünde bulundurup bizleri veya polis ekiplerini bilgilendirsinler. Hırsızlara muhakkak bu konuyla ilgili adli yaptırım uygulanacak. Sonuna kadar davama devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"HIRSIZLAR ÇOK RAHATLAR"
Son olarak kamera kayıtlarında hırsızların çok rahat davrandıklarını belirten Ünaldı şunları söyledi;
"Hırsızlar çok rahatlar. Ben kendi köpeğimi sokakta gezdirirken yaşım itibariyle kucağıma almamaya çalışıyorum. Onlar rahat bir şekilde kucaklarına alıp gidiyorlar. Ayrıca köpekle uzun bir süre geziyorlar."

Diğer yandan ismine duyarlı olan Şila'yı gören vatandaşlar, 0505 855 31 51 ve 0553 980 42 29 numaralardan köpeğini arayan Ünaldı'ya ulaşabilecekler.

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