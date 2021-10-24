Çaldıkları motorla gezerken yakalandılar: Depolarından 4 çalıntı motor daha çıktı | Video

İstanbul Kağıthane’de otoparkta park halindeki motosikleti çalan 2 hırsız çaldıkları motorla gezerken Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin deposuna baskın yapan polis farklı tarihlerde çalınmış 4 motosikleti daha ele geçirdi. Polis ekiplerinin depoya baskın anları kameralara yansıdı.

Kağıthane'de önceki gün otoparka motorunu bırakıp yemek yemeye giden Mustafa A. döndüğünde motorunu yerinde bulamadı. Hemen durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda motoru çalan kişinin Görkem A. ve Muhammet K. olduğu tespit edildi.

Çalışmaların devamında iki hırsız çaldıkları motor ile gezerken gözaltına alındılar. Şahısların yapılan sorgulamalarında Ekim ayı içerisinde 4 farklı motoru daha çaldıkları öğrenildi. Çalıp sakladıkları depolarının yeri belirlendi polis operasyon yaptı. Depoda 4 çalıntı motor daha ele geçirildi. Motorların parçalara ayrılmak istendiği öne sürüldü.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.