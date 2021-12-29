Video Yaşam Çaldılar... “İşte böyle çalarız” yazıp terk ettiler... | Video
Çaldılar... “İşte böyle çalarız” yazıp terk ettiler... | Video

Çaldılar... “İşte böyle çalarız” yazıp terk ettiler... | Video

29.12.2021 | 20:59

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İstanbul’da çaldıkları araçların parçalarını sökerek satan ve araçları üzerlerine sprey boya ile “İşte Böyle Çalarız” yazarak terk eden üç kişilik çete çökertildi.

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