Video Yaşam California'daki yangınlar kontrol altına alınamıyor | Video

California'daki yangınlar kontrol altına alınamıyor | Video

California'daki yangınlar kontrol altına alınamıyor | Video
18.08.2021 | 17:52

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OTOMATİK OYNAT

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ABD'nin California eyaletinde hafta sonu çıkan Caldor yangınının Sierra Nevada bölgesine ilerlemesi sonucu tedbir amacıyla yaklaşık 51 bin hanenin elektriği kesildi.

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