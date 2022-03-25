Çalınan köpeğine 2 hafta sonra kavuştu. Polis aracında köpeğini gören vatandaş böyle sevindi | Video
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 hafta önce zincirinden çözülerek götürülen Samoyed Alaska Kurdu cinsi köpeği, polisler bulup getirince köpeğine araç içinde sarılıp hasret giderdi. Köpeğini her yerde aradığını, fakat bulamadığını belirten Ferhat Özbek, “Polislerimize ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.
"YENİDEN KAVUŞTUK"
Polisleri ve polis aracındaki köpeğini gören Ferhat Özbek, büyük mutluluk yaşarken köpeğine sarılıp hasret giderdi. Polislere teşekkür eden Özbek "2 hafta kadar önce köpeğim burada zinciri çözülmek suretiyle götürülmüş. Her yeri aramamıza rağmen bugüne kadar bulamadık. Polislerimiz kısa sürede haberi verdi. Köpeğimize yeniden kavuştuk. Polislerimize teşekkür ediyorum" dedi.