Video Yaşam Çalınan köpeğine 2 hafta sonra kavuştu. Polis aracında köpeğini gören vatandaş böyle sevindi | Video
Çalınan köpeğine 2 hafta sonra kavuştu. Polis aracında köpeğini gören vatandaş böyle sevindi | Video

Çalınan köpeğine 2 hafta sonra kavuştu. Polis aracında köpeğini gören vatandaş böyle sevindi | Video

25.03.2022 | 13:52

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 hafta önce zincirinden çözülerek götürülen Samoyed Alaska Kurdu cinsi köpeği, polisler bulup getirince köpeğine araç içinde sarılıp hasret giderdi. Köpeğini her yerde aradığını, fakat bulamadığını belirten Ferhat Özbek, “Polislerimize ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.

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Edinilen bilgiye göre Yukarı Pazarcı Mahallesinde ikamet eden Ferhat Özbek isimli vatandaşın 4 yaşındaki Samoyed Alaska Kurdu cinsi köpeği, evinin bahçesinden zinciri çözülerek çalındı. Köpeğini 2 hafta boyunca her yerde arayan Ferhat Özbek, polis karakoluna giderek köpeğinin çalındığını söyleyip şikayetçi oldu. Özbek'in müracaatının ardından köpeğin bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri Sanayi Mahallesinden gelen bir ihbar üzerine gittiği adreste köpeği buldu. Köpeğin fotoğrafını çekerek sahibine gösteren ve durumdan emin olan polisler, köpeği polis aracına alarak sahibine getirdi. Köpeği kanal boyunda bulduğunu söyleyip sanayide bir işyerine teslim eden şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı.

"YENİDEN KAVUŞTUK"
Polisleri ve polis aracındaki köpeğini gören Ferhat Özbek, büyük mutluluk yaşarken köpeğine sarılıp hasret giderdi. Polislere teşekkür eden Özbek "2 hafta kadar önce köpeğim burada zinciri çözülmek suretiyle götürülmüş. Her yeri aramamıza rağmen bugüne kadar bulamadık. Polislerimiz kısa sürede haberi verdi. Köpeğimize yeniden kavuştuk. Polislerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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