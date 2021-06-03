Video Yaşam Çalıntı araçla kaza yaptı, olay yerinden böyle kaçtı | Video

Çalıntı araçla kaza yaptı, olay yerinden böyle kaçtı | Video

Çalıntı araçla kaza yaptı, olay yerinden böyle kaçtı | Video
03.06.2021 | 10:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çalıntı araçla kaza yaptı, olay yerinden böyle kaçtı | Video 01:52
Çalıntı araçla kaza yaptı, olay yerinden böyle kaçtı | Video 03.06.2021 | 10:28
Klimalı otobüs durağına girip öten horoz şaşırttı | Video 00:25
Klimalı otobüs durağına girip öten horoz şaşırttı | Video 03.06.2021 | 10:28
Müge Anlı canlı yayın izle: 3 Haziran 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da canlı yayında skandal saldırı 'Terbiyesiz adam' 07:44
Müge Anlı canlı yayın izle: 3 Haziran 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da canlı yayında skandal saldırı 'Terbiyesiz adam' 03.06.2021 | 10:12
Müge Anlı’da canlı yayında saldırı! Terbiyesiz adam Müge Anlı’yı çileden çıkartan skandal olay 09:41
Müge Anlı’da canlı yayında saldırı! "Terbiyesiz adam" Müge Anlı’yı çileden çıkartan skandal olay 03.06.2021 | 10:13
Ev sahibi, kirasını ödemeyen kiracısını böyle bıçakladı | Video 03:31
Ev sahibi, kirasını ödemeyen kiracısını böyle bıçakladı | Video 03.06.2021 | 09:42
Restoran çıkışında karısını döven adama meydan dayağı kamerada | Video 02:17
Restoran çıkışında karısını döven adama meydan dayağı kamerada | Video 03.06.2021 | 09:59
İstanbul’da oto yıkamacıya gelip kurşun yağdırdı: Dehşet anları kamerada | Video 00:39
İstanbul’da oto yıkamacıya gelip kurşun yağdırdı: Dehşet anları kamerada | Video 03.06.2021 | 09:59
Rize'de Haziran ayında kar yağışı sürprizi 06:36
Rize'de Haziran ayında kar yağışı sürprizi 03.06.2021 | 09:39
Kazada yaralanan küçük kızdan ambulansa binmek için ilginç şart: Ön koltuğa binerim 03:48
Kazada yaralanan küçük kızdan ambulansa binmek için ilginç şart: "Ön koltuğa binerim" 03.06.2021 | 09:26
Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana böyle daldı | Video 03:42
Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana böyle daldı | Video 03.06.2021 | 09:26
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı | Video 04:30
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı | Video 03.06.2021 | 09:26
İstanbul Bakırköy'de başlayan kovalamaca D-100 Karayolu'nda kazayla son buldu: 1 yaralı 03:59
İstanbul Bakırköy'de başlayan kovalamaca D-100 Karayolu'nda kazayla son buldu: 1 yaralı 03.06.2021 | 08:47
İstanbul Arnavutköy'de el freni çekilmeyen minibüs inşaat iskelesine çarptı: 2 yaralı 04:07
İstanbul Arnavutköy'de el freni çekilmeyen minibüs inşaat iskelesine çarptı: 2 yaralı 03.06.2021 | 08:53
İstanbul Avcılar'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı 03:41
İstanbul Avcılar'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı 03.06.2021 | 08:34
Sel sularına kapılan yaşlı adamı gençler böyle kurtardı | Video 03:03
Sel sularına kapılan yaşlı adamı gençler böyle kurtardı | Video 03.06.2021 | 08:29
TRT EBA TV izle! 3 Haziran Perşembe DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (3 Haziran Perşembe) DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 03.06.2021 | 07:09
Suikaste dakikalar kala silahlarla suçüstü yakalandılar | Video 00:29
Suikaste dakikalar kala silahlarla suçüstü yakalandılar | Video 03.06.2021 | 08:40
Ölümün kıyısından döndü. Pencereden aşağı sarkan şahıs düşmek üzereyken yakınları tarafından kurtarıldı | Video 00:14
Ölümün kıyısından döndü. Pencereden aşağı sarkan şahıs düşmek üzereyken yakınları tarafından kurtarıldı | Video 03.06.2021 | 08:29
Genç kız, çalıştığı iş yerinin camından böyle düştü | Video 01:15
Genç kız, çalıştığı iş yerinin camından böyle düştü | Video 03.06.2021 | 08:29
Kozmonotların uzay yürüyüşü tamamlandı | Video 01:31
Kozmonotların uzay yürüyüşü tamamlandı | Video 02.06.2021 | 18:03

Maltepe’de çaldığı lüks araçla ters şeritte hızla ilerleyen şüpheli şahıs karşıdan gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası şüpheli şahıs, çalıntı aracıyla hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün Maltepe'de saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, lüks araç sürücüsü, ara sokak içerisinden caddeye giriş yaparak ters şeritte ilerlediği esnada karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrası lüks araç sürücüsü araçtan dahi inmeden hızla olay yerinden uzaklaştı. Meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, diğer araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Yaşanan kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

PLAKA SAHTE, ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI
Kaza sonrası polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası ters şeride girerek kazaya neden olan ve kaza sonrası olay yerinden uzaklaşan şahsın kullandığı aracın çalıntı plakanın ise sahte olduğunu tespit edildi. Polis ekipleri çalıntı araçla kaçan şüpheli şahsı yakalamak üzere çalışma başlattı.

Meydana gelen kaza esnasında olay yerinde bulunan Erol Kara isimli vatandaş, "BMW sürücüsü telaşlı ve hızlıydı. Ne yöne gideceğini bilmiyor gibiydi. Sonrasında hızla ters yöne doğru hareket edince karşıdan gelen araca çarptı. Kazayı yapar yapmaz kaçtı. Polis ekipleri buraya gelerek güvenlik kameralarını inceledi. Diğer araçta hasar büyüktü. Çekici ile kaldırıldı" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA