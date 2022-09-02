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OTOMATİK OYNAT
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Çalıntı araçla suçüstü yakalayıp tutuklattılar… | Video 02.09.2022 | 11:30
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Tarsus'ta kömür yüklü tır cayır cayır yandı | Video 02.09.2022 | 09:48
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Irak’ın Basra kentinde iki grup arasında çatışma: 5 ölü | Video 01.09.2022 | 15:53
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İstanbul’da aynı şantiyeyi yine su bastı, vinç su altında kaldı | Video 01.09.2022 | 14:09
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Beylikdüzü’nde yağmur sonrası yol çöktü, kamyonet içine düştü | Video 01.09.2022 | 14:09
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Bayrampaşa’da eski fırıncılar odası başkanına silahlı saldırı | Video 01.09.2022 | 14:09
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Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nu su bastı | Video 01.09.2022 | 13:07
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Fatih’te dehşet anları! Taksiciler bir kişiyi öldüresiye dövdü | Video 01.09.2022 | 11:43
İstanbul’da 18 yaşındaki otomobil hırsızı; Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.