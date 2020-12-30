Video Yaşam Çalıntı taşıtmatik ve plakalarla yakıt dolandırıcılığı | Video

Çalıntı taşıtmatik ve plakalarla yakıt dolandırıcılığı | Video

Çalıntı taşıtmatik ve plakalarla yakıt dolandırıcılığı | Video
30.12.2020 | 08:21

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İstanbul'da, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, başka araçlardan söktüğü taşıtmatik cihazı ve plakaları kendi aracına monte ederek akaryakıt aldı. Şüphelinin Kağıthane'de bir akaryakıt istasyonunda mazot aldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, başka araçlara ait taşıtmatik cihazı ve plakaları sökerek kendi aracına monte eden bir kişi, farklı akaryakıt istasyonlarından yakıt alarak kayıplara karıştı. Avrupa Yakası'nda 8 kamyondan söktüğü taşıtmatik ve plakaları kullanarak akaryakıt alan kişinin, Kağıthane'de bir akaryakıt istasyonundan mazot aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çaldığı 16 NYN 84 plakayı monte ettiği panelvanla istasyona gelen kişinin mazot aldığı görülüyor.

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